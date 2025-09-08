Uçuşlarda büyük devrim!: Uçaklarda su ücretsiz olacak

  • Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaklarda yolculara ücretsiz içme suyu ikram edileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 'En az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temini zorunlu olacak. Uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için hava yolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

Kararın su kaybına bağlı sağlık risklerini azaltmak amacıyla alındığını belirten Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

