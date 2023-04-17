‘Ucuz daire vaadiyle dolandırıcılık’ sanığı, hakim karşısına çıktı

İddiaya göre Melikgazi İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm binalarındaki daireleri ucuza sattığı iddia edilen T.A. hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. T.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanık bugün hakim karşısına çıktı.

MÜŞTEKİ Ö.F.Y: BÜYÜKKILIÇ’IN OĞLUNUN ARKADAŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kayseri Adliyesi 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık T.A. avukatı ve müşteki Ö.F.Y. ile babası katıldı.

Mahkemede konuşan müşteki Ö.F.Y, “Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Sönüşüm binalarından daire alacaktık. ‘Ben oradan ihaleyle alıyorum, uyguna satıyorum’ dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile aynı köylü olduğunu hatta oğlu ile arkadaş olduğunu söyledi. Almak istemediğimiz daireler bile belliydi. Ona göre ödeme yaptık. Toplam 6 daire için pazarlık attık. Her daire için 305 bin liraya, toplam 1 milyon 800 bin liraya anlaştık. Sonra bizden daire başı 55 bin lira daha istedi. Daha sonra babam, bize söylediği dairelerin arsa sahiplerinin olduğunu öğrenmiş. 2 ay ulaşamadık sonra cezaevine düştüğünü öğrendik, şikayetçiyiz” diye konuştu.

SANIK SUÇLAMAYI REDDETTİ

Mahkemede suçlamayı reddeden sanık T.A. Başkan Memduh Büyükkılıç’ın oğlunu ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Paşancıoğlu’nu tanıdığımı söylemedim. Evleri alamadım, enflasyon nedeniyle parayı da ödeyemedim. Tahliye edilirsem borcumu ödemeye başlamak istiyorum” dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanık T.A’nın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.