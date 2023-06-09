Ucuz ekmek satan fırıncıya dava

Kayseri'de 7 fırıncı, ucuza ekmek sattığı için meslektaşlarına dava açtı. Dava sürecinin devam ettiğini söyleyen fırıncı Şükrü Çilkolukısa, sonuçlarına katlanacaklarını, bakkal ve bayi karlarını düşerek belli bölgelerde ucuz ekmek satmaya devam edeceklerini söyledi.

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  • 09.06.2023 12:18
  • Güncelleme: 09.06.2023 16:20
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Ucuz ekmek satan fırıncıya dava
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 7 fırıncı, ucuza ekmek sattığı için meslektaşlarına dava açtı. Dava sürecinin devam ettiğini söyleyen fırıncı Şükrü Çilkolukısa, sonuçlarına katlanacaklarını, bakkal ve bayi karlarını düşerek belli bölgelerde ucuz ekmek satmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayseri’de 50 yıldır fırıncılık yapan Şükrü Çilkolukısa; meslektaşları tarafından ucuza ekmek sattığı gerekçesiyle açılan dava karşısında mücadelesini sürdürüyor. Bakkal ve bayi karını ekmek fiyatından düştüklerini kaydeden Çilkolukısa; "7 fırıncı beni şikayet etmiş, ’ucuza ekmek satıyor’ diye. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre ’fiyatlar azami hadde gösterilir’ diye bir ibare var. Ona istinaden bakkal, bayi karı yüzde 20, imalatçı karı yüzde 20, nakliyesi, fırın kirası var. Bunları düşünerek bakkal ve bayi karını vermiyoruz, kendi yerimizde ucuza ekmek satıyoruz. Onun için benim hakkımda dava açmışlar. Mahkeme devam ediyor" dedi.

"Satmaya devam edeceğiz"

Belli yerlerde ucuza ekmek satmaya devam edeceklerini kaydeden Şükrü Çilkolukısa, "Bunun yasal olmadığını biz de biliyoruz ama fırıncı arkadaşlar böyle talep etmiş. Zaten bu konuda da Rekabet Kurulu’na müracaatım olmuştu. Oradan gelen sonuçlara hep beraber bakacağız, sonuçlarına katlanacağız. Esnaf ayakta durmak için bir savaş veriyor. Bundan sonra da bakkal ve bayi karını düşerek belli yerlerde ucuz ekmek satmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde gelen zamla birlikte 200 gram ekmek 5 TL olmuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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