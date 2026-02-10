Ucuz İmplantın gelecekteki handikapları

Diş Hekimi Umut Kural Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlıklı Gülüşler programına katılarak moderatör Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

Kural, tedavi tercihlerinin doğal dişin korunmasını zaman zaman geri plana itebildiğine vurgu yaparak, “İmplant daha pahalı demek doğru değil. Kanal tedavisinden daha pahalı değil; kanal ve implant tedavisi ücretleri birbirine çok yakın. Bu durum bizim için bir dezavantaj. Çünkü biz, doğal dişin mümkün olduğunca korunmasını istiyoruz. Ancak implant çok ucuz olunca, ‘Çekelim hocam, bir tane implant yapalım’ denebiliyor. Bu çok sevdiğimiz bir şey değil. Keşke biraz daha pahalı olsa. Bunu, implant pahalı olsun ya da kazancı fazla olsun anlamında söylemiyorum. Doğal dişlerin kurtarılmaya daha yatkın olması açısından söylüyorum. Çünkü gerçekten düşünüldüğünde bazı kanal tedavileri risklidir ve uzun sürer; 6–7 ay uğraştığımız kanal tedavileri var. Sonucu da muğlaktır: Dişi kurtarabilecek miyiz, kurtaramayacak mıyız bilmiyoruz. Bu gibi durumlarda bazen ben bile tavsiye ediyorum; dişi çekip yerine implant yapalım diye. Çünkü süreç çok zor ve masraflı olmasının yanı sıra muhtemelen de tutmayacak. Zira başarı oranı, normal kanal tedavisi gibi değil. Normal kanal tedavisinde yüzde 99–100 başarı oranıyla çalışırken, bu tür dişlerde başarı oranı yüzde 40’lara kadar iniyor. Dolayısıyla implantın ucuz olması, doğal dişin kurtarılması açısından bazı handikaplar da yaratıyor” İfadelerini kullandı.