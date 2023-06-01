Ucuz suda Kayseri 9. sırada

Büyükşehirler arasında mesken su ve atık su ücretleri karşılaştırılmasında, Kayseri ucuz suda 9. sırada yer aldı.

PAYLAŞ
  • 01.06.2023 10:54
  • Güncelleme: 01.06.2023 16:36
  • 6
Ucuz suda Kayseri 9. sırada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehirler arasında mesken su ve atık su ücretleri karşılaştırılmasında, Kayseri ucuz suda 9. sırada yer aldı.

30 büyükşehrin bulunduğu karşılaştırma listesinde ilk sırada metreküpü 7,63 TL ile Hatay bulunurken, ardından 8,07 TL ile Van, 8,10 TL ile Mardin, 8,18 TL ile Diyarbakır, 9 TL ile Kahramanmaraş, 9,50 TL ile Malatya, 9,66 TL ile Erzurum ve 10,30 TL ile Kocaeli de listenin en ucuz su veren illerinden oldu. Kayseri ise mesken su ve atık su ücretleri karşılaştırma listesinde metreküpü 11,20 TL ile 9. sırada yerini aldı.

Listede su fiyatları sırasıyla Şanlıurfa, Adana, Trabzon, Bursa, Konya, İstanbul, Ordu, Mersin, Gaziantep, Eskişehir, Ankara, Samsun, Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir olarak devam ederken, listenin son sıralarında metreküpü 20,08 TL ile Denizli, 20,59 TL ile Aydın, 21,10 TL ile Sakarya, 21,29 TL ile Manisa ve 21,55 TL ile Tekirdağ yer aldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri semt pazarı fiyatları

LPG'ye indirim beklentisi

LPG’ye indirim beklentisi

Kayseri'ye 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Kayseri’ye ‘sarı’ kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Psikolojik Danışman Haykır'dan sınav stresi için tavsiyeler

Psikolojik Danışman Haykır’dan sınav stresi için tavsiyeler

Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde İntihar Girişimi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde İntihar Girişimi

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

6
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memleket Partili Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partili Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

'Sigara, mesane kanseri riskini artırıyor'

'Sigara, mesane kanseri riskini artırıyor'

DAHA FAZLA
KTO heyeti tam kadro TOBB 79'uncu Genel Kurulu'na katıldı

KTO heyeti tam kadro TOBB 79'uncu Genel Kurulu'na katıldı

Kayserispor son iç saha maçına çıkacak

Kayserispor son iç saha maçına çıkacak

Büyükkılıç'tan 16 ilçe belediye başkanı ile 'doğal gaz' toplantısı

Büyükkılıç'tan 16 ilçe belediye başkanı ile 'doğal gaz' toplantısı

Aliye Boydak davasında karar değişmedi

Aliye Boydak davasında karar değişmedi

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse: 'Kayseri olarak LGS'ye hazırız'

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse: 'Kayseri olarak LGS'ye hazırız'