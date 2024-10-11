Ucuza arsa satma vaadiyle gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
Kayseri'de arsa satmak için ilan verip mağdurlara ucuza arsa satma vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir internet sitesinden arsa satmak için ilan verip mağdurlara ucuza arsa satma vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde; G.P. (28), H.D. (38), K.D (32), A.D. (34), A.M. - Zara (24), A.S.K. (26), C.Ş. (49) olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan ev aramalarında ise 13 adet telefon, 3 adet laptop, 2 adet flash bellek, 16 adet simkart ele geçirilerek, yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.