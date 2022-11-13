Ucuza bakım pahalıya patlayabilir

Kayseri’de motor ustalığı yapan Selçuk Soylu, kış bakımlarında müşterilerin orijinal diye aldığı ucuz parçaların yan sanayi çıkabildiğini söyleyerek, “Yan sanayi ürünler bazen bizi bile yanıltabiliyor” dedi.

Özellikle motor yağının kaliteli olmasının çok önemli olduğunu söyleyen 26 yıllık motor ustası Selçuk Soylu, “Kışlık bakımlarımızı 11. ay gibi havalar soğuduğunda yaptırmak zorundayız. Araçların periyodik bakımları vardır. Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, araç benzinli ise bujileri eğer dizelse yakıt filtresi gibi akşamlara dikkat etmeliyiz. Antifriz, akü özellikle lastiklerin kış gelirken bakım ihtiyacı oluyor. Bizim sentetik ve semi yağlarımız var. Bu gibi yağlar 15 bin, semi yağlar da 10 bin kilometre gider. Bunun kilometre ya da yıl ömrü vardır. Ya bir yıl içerisinde ya da 10 ya da 15 bin kilometre aralığında yağ bakımı yaptırılmak zorunluluğu var. Yağ kalitesi de değişir. Gerek hava koşulları ve yol koşullarından gerekse de kullandığımız yağlardan dolayı değişiklikler olabilir. Bunun yanı sıra kaliteli yağ kullanmak zorundayız çünkü motora büyük zararlar verilebiliyor. Bunlara dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Soylu, ucuz diye yaptırılan bakımların ileride daha pahalıya mal olabileceğini söyleyerek, “Bakımlarda bazı yerlerde ucuza yapıldığı için anlaşılır ama ilerisinde daha pahalıya mal olur. Bu ucuz ve orijinal olmayan malzemelere de nasıl dikkat edilir diye sorarsak da usta bunu bilebilir, müşteri bunu bilemez. Vatandaşların araçlarını ustaya tamamen bırakıp, servisinde gerekli bakımları yaptırmaları daha mantıklıdır. Piyasamızda evet çakma ürünler çok ve bazen bizi bile yanılttığı olabiliyor. Orijinal diye aldığımız ürün çakma çıkabiliyor. Bunun yanı sıra ustalarımızın ve sanayideki yedek parçacılarımızın biraz daha duyarlı olmaları lazım. İnternet üzerinden alınan parça yan sanayi mi orijinal mi bunu da bilemiyoruz. Müşterilerimiz internetten getirtmeye başladı yağları ve filtreleri. Çoğu yağ ve filtreleri de orijinal diye alıyoruz ama çakma çıkabiliyor. Bunlara dikkat edilirse daha güzel olur” dedi.