UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 1 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında DG Sivasspor deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile karşılaştı. Mücadele Fiorentina'nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

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  • 10.03.2023 01:02
  • Güncelleme: 10.03.2023 01:02
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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 1 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında DG Sivasspor deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile karşılaştı. Mücadele Fiorentina’nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Sivasspor’un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Erdoğan kullandı, Appindangoye’nin dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada sağ kanatta ceza sahasının uzağında kazandığı serbest vuruşu ev sahibi takımdan Bonaventura kullandı. Igor’un kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

64. dakika Sivasspor’da sağ kanatta kazanılan köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı ve Gradel ortaladı. Cofie’nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu elinden kaçırdı ve savunmanın uzaklaştıramadığı topa Barak altı pasın önünden vurdu, Goutas’a çarpan top kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0

85. dakikada Sivasspor’da Charisis kafa ile indirilen topa penaltı noktasının hemen solundan vurdu, top savunmaya çarparak kornere gitti.

87. dakikada Fiorentina’da Mandragora, ceza sahası sol çaprazdan kaleye vurdu, top yan ağlarda kaldı.

88. dakikada Sivasspor’da N’Jie sol çaprazda ceza sahasının önünden topa set vurdu, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Stat: Artemio Franchi

Hakemler: Enea Jorgji xxx, Denis Rexha xxx, Ridiger Çokaj xxx

Fiorentina: Terracciano xx, Dodo xx, Biraghi xx, Bonaventura xx (Cabral dk. 69 x), Jovic xx, Castrovilli xx (Barak dk. 58 xxx), Ikone xx (Sottil dk. 58 xx), Gonzalez xx (Kouame dk. 80 ?), Martinez Quarta xx, Amrabat xx (Mandragora dk. 58 xx), Igor xx

Yedekler: Sirigu, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Duncan, Bianco, Brekalo

Teknik Direktör: Vincenzo İtaliano

Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Uğur Çiftçi xx, Goutas xxx, Appindangoye xxx, Murat Paluli xx, Charisis xx, Cofie xx, Hakan Arslan xx (Ulvestad dk. 80 ?), Erdoğan Yeşilyurt xx (N’Jie dk. 80 ?), Caicedo xx (James dk. 68 x), Saiz xx (Gradel dk. 59 xx)

Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Emre Gökay, Musa, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Max Gradel (dk. 90+4) Sivasspor

Sarı kartlar: Saiz, Cofie (Sivasspor), Amrabat, Jovic, Cabral, Biraghi, Dodo (Fiorentina)

Gol: Antonin Barak (dk. 69) (Fiorentina)

İHA

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