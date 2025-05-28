'Ufkun Ötesinde' ve '7,5 Milyon Yıllık Fosiller' sergisi açılışı gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Geçmişten Geleceğe' temalı iki sergi, “İnsanlı İlk Uzay Misyonu yıl dönümüne özel Ufkun Ötesinde Sergisi” ve “7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergisi”nin açılışını töreni gerçekleştirildi. Serginin açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde TÜBİTAK’ımızla iş birliği halinde Türkiye’deki önemli bilim merkezlerinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi’mizde sevgili öğrencilerimize zemin hazırlamak, onları yapılan çalışmalarla ilgili geçmişten geleceğe yönlendirmek ve tabi ki bilim adamlarının neler yaptığını da burada paylaşmak amacındayız. Gençlerin donanımlı ve eğitimli bir şekilde kendilerini geleceğe hazırlamalarının önemine dikkat çeken Büyükkılıç, “Günün koşullarına uygun, zamanı iyi okuyabilmek ve şehrimizi de geleceğe taşımak sizlerle birlikte olacaktır. O açıdan siz sevgili öğrencilerimizin donanımlı, eğitimli olmaları, bilinçli bir şekilde kendilerini geleceğe hazırlamaları bizim için önemli ve anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, “Burada Milli Uzay Programı kapsamında uzaya giden astronotlarımızın birebir eşyalarının sergilendiği, hepimizi heyecanlandıran boyutuyla önemli bir sergi var. Yine yaklaşık 7,5 milyon yıl önce yaşamış hayvanların fosillerinin sergileneceği iki boyutlu bir çalışmayla baş başa bulunacağız. Kızılırmak kenarında Yamula bölgesinde Taşhan ve Kuşçu bölgesinde yapılan kazılardan 7,5 milyon yıl önce yaşamış olan fosiller çıkarıldı. Hocalarımıza ve ekiplerine teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ufkun Ötesinde Sergisi ile gençleri yüreklendirmek istediklerini kaydeden Büyükkılıç, “Milli Uzay Programı projemiz ile yerli ve milli uydularımızı geliştirmek, kendi roketlerimizi fırlatabilmek, uzayda bilimsel çalışmalar yapabilmek ve insan kaynağımızı uzay teknolojilerine yönlendirmek hedeflenmektedir. Siz yapamazsınız diyenlere inat, icat çıkartma diyenlere inat, bizlerin evlatları bunu nasıl yapıyormuş hep beraber göstereceğiz. O açıdan inşallah Ufkun Ötesinde Sergimiz ile sizleri yüreklendirmek, sizlerin yapacağı çalışmalara zemin hazırlamak bizim olmazsa olmazımız olacaktır” diye konuştu.