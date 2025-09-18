Uğurevler'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Uğurevler Mahallesi’ne çalışmalar devam ediyor. Pazar yeri, okul, aile sağlık merkezi, parklar ve yolların yanı sıra bölgeye sosyal donatıları da kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uğurevler kentsel dönüşüm alanındaki yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Dönüşüm alanı içindeki gecekonduların büyük bir kısmını yıktık ve geriye kalan gecekondularda, inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl yıkımı tamamlayarak, bu bölgedeki inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Tabii bunu tamamlamış olmamız, Uğurevler kentsel dönüşümünü bitirdiğimiz anlamına gelmiyor. Bu etap bittikten sonra yeni bir etapla dönüşüme devam edeceğiz. Önemli olan, başlamış olduğumuz etap içindeki işlerimizin yolunda gitmesi, bölgenin ihtiyacı olan okulun yapılması, pazar yeri, aile sağlık merkezi ve parkların çözümüne başlanmış olmasıdır. Ardından, yeni yollarla birlikte imar yollarının açılacağının müjdesini de şimdiden vererek, Uğurevler bölgesini Kayseri’mize ve Kocasinan’ımıza yakışır hâle getirdiğimizi hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşümün bizim için ana teması sosyal bir dönüşümdür. Dönüşümle birlikte her zaman dile getirdiğim gibi sosyal dönüşümü ve sosyal değişimi harekete geçirdiğimizi ifade ediyorum. Bu doğrultuda bu bölge dönüşümle yeni bir çehreye kavuşacak ve yeni bir Kocasinan ve yeni bir Uğurevler Mahallesi olacak” ifadelerine yer verdi.