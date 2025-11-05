Uğurevler'e hayırsever desteğiyle 24 derslikli lise yapılacak
Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesi'nde hayırsever Mustafa Kaşıkçıoğlu tarafından yaptırılacak 24 derslikli lise binası için protokol, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında imzalandı.
Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesi’nde hayırsever Mustafa Kaşıkçıoğlu tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli lise binası yapım işi protokolü, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve hayırsever Mustafa Kaşıkçıoğlu’nun katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda imzalandı.