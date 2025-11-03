Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın

Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Uğurevler Mahallesi’nde 129 dairenin 4 Kasım Salı günü saat 14.00’te kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek.

İhaleye yatırımcıları davet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Uğurevler Mahallesi kentsel dönüşüm alanı içerisindeki gecekonduların büyük bir kısmını yıktık ve geriye kalan gecekondularda inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl yıkımı tamamlayarak bu bölgedeki inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda 4 Kasım Salı günü saat 14.00’te iki bloğun toplamda 129 dairesinin kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ denilince akla ilk olarak kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Mahallelerimiz kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere yediden yetmişe tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği; huzur içerisinde, mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri bir Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kat karşılığı ihalenin şartname ve eklerinin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebileceği gibi, 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.