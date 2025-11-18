Uğurevler Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm: Geleceğin Modern Mahallesi İnşa Ediliyor

Uğurevler’deki dönüşüm, sosyal donatılar, parklar, yeşil alanlar, modern yollar ve altyapı ile birlikte bölge yaşamını köklü bir şekilde değiştirmeyi amaçlıyor. Gecekonduların yıkılmasıyla birlikte imar yollarının açılacağı ve bu sürecin mahalle için büyük kazanımlar sağlayacağı belirtiliyor. Eski, sağlıksız ve virane yapılar kaldırılarak, yerine modern, güvenli ve depreme dayanıklı konutlar inşa ediliyor.

Bu dönüşüm süreci, sadece binaların yenilenmesiyle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda burada yaşayan her bireyin sosyal yaşamını güçlendirecek modern bir şehir dokusu oluşturulacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarının Kocasinan’ın geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğu vurgulanıyor.

Hedef, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede büyümesini sağlamak ve Kocasinan’ın her mahallesini geleceğe hazırlamak olarak belirleniyor. En kısa sürede tamamlanacak olan projeyle, Uğurevler Mahallesi daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir alan haline getirilecek.