Ukrayna'dan Kayseri'ye gelen askerler ailelerine kavuştu

 Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında 10 ay kalan iki A400M tipi uçak Kayseri'ye indi.  Uçak mürettabatındaki askerler ailelerine kavuştu

PAYLAŞ
  • 21.12.2022 08:03
  • Güncelleme: 21.12.2022 08:03
  • 45
Ukrayna'dan Kayseri'ye gelen askerler ailelerine kavuştu

İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 adet A400M tipi askeri kargo uçağı hava sahasının kapatılması nedeniyle 10 ay Borispol havaalanında mahsur kalmıştı. Borispol havaalanından kalkan uçaklar 20:20'de Kayseri'ye iniş yaptı. Uçaklarda bulunan askerler apronda kendilerini bekleyen ailelerine kavuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kış lastiği taktırmanın önemi

Kış lastiği taktırmanın önemi

Gazlı içeceklere zam bekleniyor

Gazlı içeceklere zam bekleniyor

MSB: 'Borispol Havaalanında kalan 2 adet uçağımız Kayseri'ye intikale başladı'

MSB: “Borispol Havaalanında kalan 2 adet uçağımız Kayseri’ye intikale başladı”

Kayserispor – Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor – Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıktı

Zehir tacirlerine 'Kökünü Kurutma Operasyonu

Zehir tacirlerine 'Kökünü Kurutma Operasyonu

Başkan Altun ve Kaymakam Gülen, Bünyan Mini Terminali'nde incelemelerde bulundu

Başkan Altun ve Kaymakam Gülen, Bünyan Mini Terminali'nde incelemelerde bulundu

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e düşürüldü

Yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e düşürüldü

Kayseri, yenilikçi konsepti bulunan 14 büyükşehirden biri oldu

Kayseri, yenilikçi konsepti bulunan 14 büyükşehirden biri oldu

DAHA FAZLA
Ukrayna'dan Kayseri'ye gelen askerler ailelerine kavuştu

Ukrayna'dan Kayseri'ye gelen askerler ailelerine kavuştu

Evde kilitli kalan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Evde kilitli kalan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 61,5 arttı

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 61,5 arttı

MHP Kayseri teşkilatı Yeşilhisar'ı ziyaret etti

MHP Kayseri teşkilatı Yeşilhisar'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de