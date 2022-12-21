Ukrayna'dan Kayseri'ye gelen askerler ailelerine kavuştu
Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında 10 ay kalan iki A400M tipi uçak Kayseri'ye indi. Uçak mürettabatındaki askerler ailelerine kavuştu
- 21.12.2022 08:03
- Güncelleme: 21.12.2022 08:03
- 45
İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 adet A400M tipi askeri kargo uçağı hava sahasının kapatılması nedeniyle 10 ay Borispol havaalanında mahsur kalmıştı. Borispol havaalanından kalkan uçaklar 20:20'de Kayseri'ye iniş yaptı. Uçaklarda bulunan askerler apronda kendilerini bekleyen ailelerine kavuştu.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN