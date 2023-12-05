Ulaşım A.Ş. Filosuna 15 adet yeni elektrikli körüklü otobüs daha kattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım konforunu arttırmak amacıyla Kayseri Ulaşım A.Ş. filosuna 15 adet 18 metrelik çevre dostu elektrikli körüklü otobüs aldıklarını duyurdu.

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  • 05.12.2023 12:24
  • Güncelleme: 05.12.2023 14:13
Ulaşım A.Ş. Filosuna 15 adet yeni elektrikli körüklü otobüs daha kattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım konforunu arttırmak amacıyla Kayseri Ulaşım A.Ş. filosuna 15 adet 18 metrelik çevre dostu elektrikli körüklü otobüs aldıklarını duyurdu.

Kayseri’yi, ulaşım başta olmak üzere altyapı, şehirleşme, tarım ve hayvancılık, eğitim, sağlık, spor ve turizm gibi hemen her alanda daha da ileriye taşımak amacıyla çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin filosunu gençleştirdiği 15 adet körüklü elektrikli yeni otobüs aldıklarını söyledi. Ulaşım filosuna 18 metre uzunluğunda 15 adet, elektrikli, çevreci körüklü otobüs kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç; “Ulaşım ağı çerçevesinde bir yandan gelişip, genişlerken, bir yandan da Kayseri’mizde ulaşım filosunu hem güçlendiriyor hem de gençleştiriyoruz. Değerlendirmesini, görüşmesini yapıp, sonuçlandırdık. 15 adet, elektrikli, çevreci körüklü otobüs aldık” diye konuştu. Büyükkılıç, yeni otobüslerin yakın zamanda geleceğini ifade ederek; “Etap etap gelecek, amacımız filomuzu zenginleştirip, çevreci yaklaşım içerisinde geleceğe dönük çalışmalar yapmaktır. 15 adet 18 metrelik elektrikli körüklü yeni otobüslerimiz hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu. İlk iki aracın teslim alındığını söyleyen Başkan Büyükkılıç; “Yerli üretim ve yüzde 100 elektrikli olan bu araçlar, 18 metre uzunluğu ve 144 yolcu taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. Toplam araç sayısının 254’e çıkmasıyla birlikte filonun yaş ortalaması ise 10,7’ye gerileyecek” dedi. Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma gayretinde olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Bu dönemde 73 tane yeni otobüs aldık, bunun içerisinde 18 metrelik körüklü otobüsler de dâhildir. 11 tane yeni tramvay aracı aldık. 550 bin civarında yolcu taşıyoruz. 180 binini tramvaylarla taşıyoruz. İldem’den biniyor, Şehir Hastanesi’nde ya da Mobilyakent’te iniyor” ifadelerini kullandı.

Kayserililerin ulaşım başta olmak üzere hizmetin en kalitelisine layık olduğunu söyleyen Büyükkılıç; “Fedakârlığın en zirvesindeyiz. 1 milyar TL’ye yakın Ulaşım A.Ş’mizi sübvanse ederek, ulaşıma destek veriyoruz” dedi.

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İHA

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