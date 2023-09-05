Ulaşım kartı yardım başvuruları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim yılında ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik 'Ulaşım Kartı' yardımı başvurularının başladığını duyurdu.

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  • 05.09.2023 12:47
  • Güncelleme: 05.09.2023 12:47
Ulaşım kartı yardım başvuruları başladı

Geçtiğimiz eğitim ve öğretim döneminde 2 milyon lira tutarında ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşım kartı yardımı yapan Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde de öğrencilere bu desteği sürdürecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz dönem ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 2 bin 329 ailenin 3 bin 234 öğrencisi için günlük olarak okullarına ulaşım sağlamaları ve sosyal hayata aktif olarak katılabilmeleri için aylık 150 biniş tanımlanan ulaşım kartı yardımı yapıldığını ifade etti. 

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Büyükkılıç, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımları için başvuruların başladığını duyurdu.

4 EYLÜL PAZARTESİ BAŞVURULAR BAŞLADI

Gençler ve öğrenciler ile ailelerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, başvuruların, 4 Eylül 2023 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ‘www.kayseri.bel.tr’ adresindeki online hizmetler kısmından öğrenci ulaşım yardımı başvuru formu üzerinden yapılacağını söyledi. Gençleri ve çocukları yarınların geleceği, umudu olarak gördüklerini belirten Büyükkılıç, “Geçtiğimiz hafta kırtasiye yardımları için başvurular başlamıştı. Şimdi de ulaşım kartı yardım başvuruları başladı. Eğitim-öğretimin hemen her kademesine yönelik, her türden katkıyı, desteği yapmaya gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmayı da sürdüreceğiz” diye konuştu.

1ha

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