Ulaşıma 1 Milyar TL'yi Aşan Sıcak Asfalt Yatırımı

Şehir Merkezinde 475 Milyon TL'lik Asfalt Çalışması

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen asfalt serim çalışmaları kapsamında, şehir merkezinde 264 bin ton sıcak asfalt üretildi. Bu çalışmaların maliyeti 475 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Öne çıkan asfalt serim noktaları arasında:

- Erkilet Bulvarı: 9.600 ton

- Komando Caddesi: 7.700 ton

- MKP Bulvarı: 8.700 ton

- Seher Bulvarı: 9.500 ton

- Paşalı Caddesi: 5.200 ton

Ayrıca, 29 Ekim Katlı Kavşağı'nda 7.600 ton, Kayseri Caddesi'nde 10.000 ton, Atatürk Bulvarı'nda 2.800 ton ve Sivas Bulvarı'nda 4.200 ton asfalt çalışması tamamlandı.

Kırsal Alanda 555 Milyon TL'lik Yatırım

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2025 yılında 16 ilçeye bağlı kırsal mahalle yollarında toplam 212 bin 33 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Bu çalışmaların toplam maliyeti 555 milyon 997 bin TL oldu. Yapılan yatırımlar, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde güvenli ve kesintisiz ulaşım sağladı.

Gelecek Yatırımlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda, hem şehir merkezinde hem de kırsal alanlarda yapılan sıcak asfalt yatırımları, kentin geleceğine yönelik önemli bir altyapı hamlesi olarak değerlendiriliyor.