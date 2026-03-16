Ulaştırma Bakan Yardımcısı Poyraz'dan Ulaştırma Memur-Sen Kayseri Şubesi'ne ziyaret

Ulaştırma Memur-Sen Kayseri Şube Başkanı Abdullah Saygı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz’ı konuk etti. Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Saygı, “Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Osman Poyraz, sendikamızı ve Kayseri’mizdeki işyerlerimizi ziyaret etmiştir. Gerçekleştirilen ziyarette devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunulmuş, çalışma arkadaşlarımızın talep ve personel sorunları bizzat Bakan Yardımcımız yerinde dinlemiştir. Sayın Bakan Yardımcımızın çalışanlarımızın görüş ve önerilerine vermiş oldukları değer ve çözüm odaklı yaklaşımı bizleri son derece memnun etmiştir. Nazik ziyaretleri, samimi ilgileri ve destekleri için Sayın Osman Poyraz Bakanımıza teşekkür ediyor; ulaştırma ve altyapı alanında ülkemize kazandırılacak yeni hizmetlerde başarılarının devamını diliyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, ülkemiz için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.