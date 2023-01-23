Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan hızlı tren paylaşımı

Seferlerin başlamasına sayılı aylar kalan Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’na bağlanacak Yerköy – Kayseri bağlantı hattının yapılması için çalışmalar sürüyor. Kayseri, çalışmalar planlandığı gibi giderse 2025 senesinde hızlı trene kavuşacak. Bağlantı hattının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzaktan bağlantıyla katıldığı törenle geçtiğimiz sene atılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından Ankara – Sivas YHT yatırımıyla ilgili paylaşım yaptı. Hat uzunluğu ve hat haritasıyla ilgili bilgilerin olduğu bir de görsel paylaşan Karaismailoğlu, “Hızlı tren hattımız ile konforlu ve çevreci demiryolu ulaşımı tesis ediyoruz” mesajını verdi. Karaismailoğlu’nun mesajında, hattın ne zaman açılacağıyla ilgili ise bilgi yer almadı.

Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas YHT 393 kilometre uzunlukta olacak. Hat üzerinde trenin saatteki hızı 250 kilometreye kadar çıkabilecek.