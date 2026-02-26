Ulaştırma Bakanlığı'ndan Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri’nin çok yönlü gelişimi adına her alanda olduğu gibi ulaşım alanında vizyoner yatırımlar ve şehre değer katan projelere imza atmaya devam eden Başkan Büyükkılıç, bu konuda Ankara ile de temaslarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, konuklarını makamında misafir ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükkılıç, “Sayın Bakan Yardımcımıza ve Genel Müdürümüze nazik ziyaretleri ve şehrimizdeki ulaşım ve altyapı çalışmalarına verdikleri destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’ye yapılması planlanan ulaşım ve altyapı yatırımlarının da değerlendirildiği ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de hazır bulundu.