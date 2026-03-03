Ulaştırma Memur Sendikası'ndan kan bağışı seferberliği

Bir çocuğun yarınlara tutunabilmesi için, bir annenin evladına kavuşabilmesi için, kanserle mücadele eden hastalarımıza nefes olabilmek için atılmış bir adımdır bu" dedi.

Kayseri Ulaştırma Memur-Sen üyeleri Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu.

Kayseri Ulaştırma Memur-Sen Başkanı Abdullah Saygı, yaptığı açıklamada; "70 gönüllü bağışçıyla birlikte Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ne yalnızca kan vermeye değil, umut olmaya gitti. Bu bir imza kampanyası değil… Bu, yüreğini ortaya koyma meselesi.

Bizler sadece üyelerimizin değil, bu şehrin insanlarının da yanındayız. Zor günlerde susan değil, el uzatan taraftayız. Çünkü inanıyoruz ki; damarlarımızda dolaşan kan sadece bedenimizi değil, vicdanımızı da besler. Kayseri Ulaştırma Memur-Sen olarak sözümüz nettir: İmza atmakla yetinmeyiz, sahada oluruz. Konuşmakla kalmayız, destek oluruz. Her zaman üyelerimizin, halkımızın, kanser hastalarımızın ve çocuklarımızın yanındayız. Bugün verilen her ünite kan, yarın bir hayat demektir." ifadelerini kullandı.