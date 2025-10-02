Ülk Ocakları Başkanı Yağmur: 'Gazze'de yaşanan zulmün hesabı sorulacaktır'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından “6K Vizyonu Işığında Kudüs” konulu panel düzenlendi. Panelde Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Kamil Cihan ve Eğitimci-Yazar Tahir Fatih Andı konuşmacı olarak yer aldı.

Öte yandan programa Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, MHP İlçe Başkanları, Ülkü Ocakları İlçe Başkanları, teşkilat mensupları ve davetliler katıldı.



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kudüs yalnızca taştan değil, sokaktan ibaret değildir. Kudüs, imanımızın sembolü, İslam'ın onuru, Türk milletinin ise asırlardır gönlünde taşıdığı kutlu emanettir. Liderimiz Kudüs için "düşerse inanç düşer, sahipsiz kalırsa ümmet dağılır" diyerek bu meselenin yalnız Filistinlilerin değil, bütün bir insanlığın meselesi olduğunu ortaya koymuştur.Bugün Kudüs mahsundur. Çünkü Gazze kan ağlamaktadır. Bugün Kudüs esirdir. Çünkü Filistin çığlık atmaktadır. Her gün dünyanın gözü önünde bebekler şehit edilmekte, analar evlatsız bırakılmakta, masumlar enkaz altında hayata veda etmektedir. Bu sadece askeri bir saldırı değil, bu açıkça bir soykırımdır. Buradan iki hakikati bir kez daha yüksek sesle dile getirmek istiyorum; Filistin’de akan kan, insanlığın yüzüne sürülmüş kara bir lekedir. Gazze'de yaşanan zulmün hesabı er ya da geç sorulacaktır. Türk milleti, tarih boyunca mazlumun umudu, zalimin kabusu olmuştur. Dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kıbrıs'ta ne yaptıysa, yarın Kudüs ve Gazze'de aynı iradeyi gösterecek kudrete sahiptir. Çünkü biz biliyoruz; Kudüs özgürleşirse ümmet ayağa kalkar. Gazze dirilirse insanlık yeniden umut bulur. Türk milleti ayağa kalkarsa zulüm tarihe gömülür. İsrail bilmelidir ki, her gözyaşının, her feryadın, her şehit kanının hesabı vardır. O hesap mazlumların duasında saklıdır. O hesap Türk milletinin vicdanında beklemektir. Bugün buradan bir kez daha ilan etmek istiyoruz; Kudüs Harem-i Şerif’tir. Miraç'ımızın onurudur. İlk kıblemizin şeref payesidir. Kudüs sahipsiz değildir. Gazze yalnız değildir. Filistin asla unutulmayacaktır. Ve unutmayın ki, nasıl Gazze özgürleşecekse, Doğu Türkistan da aynı azimle, aynı imanla özgürlüğüne kavuşacaktır. Türk'ün adaleti yalnız Filistin'de değil, Doğu Türkistan'daki mazlumlara da umut olacaktır. Allah bu uğurda mücadele edenlerin yar ve yardımcısı olsun. Kudüs özgürleşene, Gazze'de çocukların yüzü yeniden gülene, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz hürriyetine kavuşana dek davamız sürecektir.”