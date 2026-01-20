  • Haberler
  Ülke genelindeki 'görev' dolandırıcılarını Kayseri Emniyeti çözdü: 29 gözaltı

Ülke genelindeki 'görev' dolandırıcılarını Kayseri Emniyeti çözdü: 29 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Görev adı altında yatırım dolandırıcılığı' yöntemiyle ülke genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği, toplamda 14 milyon 825 bin 736 lira tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Olay ile ilgili 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yatırım vaadiyle dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; YouTube platformu üzerinden “Görev adı altında yatırım dolandırıcılığı” yöntemiyle ülke genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği, toplamda 14 milyon 825 bin 736 lira tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Şüpheli şahısların tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; Diyarbakır’da 22, İstanbul’da 4, Şanlıurfa 1, Adıyaman’da 1 şüpheli ve bu illerde ikamet eden toplam 28 şüpheli şahıs tespit edildi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde ise olayla bağlantılı 1 şahsın daha tespit edilmesiyle toplam 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi

