Ülkemizde 1143 Deprem Gözlem İstasyonu 7/24 işletiliyor

2004 yılında İstanbul'da düzenlenen Deprem Şurası'nda 'Ülke çapında depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve duyurulması işleri gelişmiş bir Ulusal Deprem İzleme Ağı Sistemi altında ele alınmalıdır.' kararı alınmıştır.

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  • 27.03.2023 11:36
  • Güncelleme: 27.03.2023 11:36
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Ülkemizde 1143 Deprem Gözlem İstasyonu 7/24 işletiliyor

Ülkemizde 1143 Deprem Gözlem İstasyonu 7/24 İşletiliyor

Bu kapsamda Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi ve Deprem Araştırmaları Projesi ile 1100'den fazla deprem gözlem istasyonu kurulmuştur ve bu istasyonlar kullanılarak ülkemizin sismik aktivitesi gerçek zamanlı olarak izlenmektedir.


Günümüzde ülke genelinde, Başkanlığımız tarafından işletilen ve 317 geniş bant hızölçerden oluşan sismik ağ (TU, https://doi.org/10.7914/SN/TU) kullanılarak; Deprem parametrelerini (zamanı, yeri, büyüklüğü, derinliği) yüksek doğrulukta ve hızla hesaplanmakta, kriz yönetim merkezi ve yetkililer anında bilgilendirilmekte, Deprem kaynak parametreleri belirlenmekte,
Hasar yapıcı bir deprem sonrası artçı deprem çalışmalarıyla bölgenin sismik hareketliliğini yakından takip edilmektedir.

Ülkemizde ulusal ölçekte ivmeölçer istasyonlarının (TK, https://doi.org/10.7914/SN/TK) işletilmesi sayesinde ise;

Depremle her tür yapıya gelen ve hasar yapabilen kuvvetler ölçülebilmekte
1. Depreme dayanıklı yapı tekniklerinin geliştirilmesine katkıda bulunulmakta
2. Deprem tehlike haritalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmakta
3. Hasar yapıcı bir depremden hemen sonra deprem bölgesinde olması muhtemel yapısal hasarı ve can kaybı tahmini olarak hesaplanmaktadır.
 

Haber Merkezi

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