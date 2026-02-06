Ülker, 'Büyükşehir Belediyesi'nin depreme önem vermediğini Afet İşleri Daire Başkanlığı'na verdiği bütçeden anlıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Ülker, herhangi bir önlem alınmadığını ve Büyükşehir Belediyesi’nin Afet İşleri Daire Başkanlığı’na 2026 yılı için 1 milyon lira bütçe ayırmasıyla konuya önem verilmediğini ifade etti.

Ülker, “6 Şubat’ın yıl dönümünde yine aynı cümleler; Unutmadık. Paylaşımlar bol, siyah beyaz fotoğraflar profesyonel, videolar duygusal ancak Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya gerçek yaklaşımınızı ve verdiğiniz önemi; Özel Kalem için 33 milyon TL bütçe ayırırken, Afet İşleri Daire Başkanlığı’na 2026 yılının tamamı için ayırdığınız 1 milyon TL bütçeden anlayabiliyoruz. Bir şehri depreme dirençli hale getirmek bu rakamla sizce mümkün müdür? Daha önemlisi: Önemli bir kurum olan MTA’nın, Kahramanmaraş depremleri sonrası Kayseri için hazırladığı “Kayseri yöresi diri faylar ve özellikleri” raporunda belirtilen riskler ortadayken; gayrimenkul değerleme şirketi GEDAŞ’ın hazırladığı mikrobölgeleme çalışmaları gerekçe gösterilerek, MTA raporunda aktif ve riskli olduğu belirtilen faylar dikkate alınmadan imar uygulamaları yaparak mı deprem dirençli kent oluşturacağız? Siyasetten bağımsız olarak; Şehir hassasiyeti bulunan Yöneticiler, akademisyenler, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri tarafından önemli bir kurum olan MTA’nın Kayseri Yöresi Raporu ile, GEDAŞ tarafından hazırlanan mikrobölgeleme raporları arasındaki çelişkiler şeffaf bir şekilde incelenmeli, tartışılmalı, doğru yaklaşım bulunmalı ve plan kararları buna göre verilmelidir. Bilimsel çalışmaları plan kararlarının merkezine alan, meslek odaları, akademisyenler ve uzmanlarla işbirliği yapan bir anlayışla 6 şubat depremlerinden gerçek anlamda ders çıkarabilir, depremle yüzleşebilir ve güvenli bir şehir kurulabiliriz” ifadelerini kullandı.