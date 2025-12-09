Ülkesinden kaçan İranlı midesinde 50 kapsül uyuşturucu ile yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyon sonucunda yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı ve şüphelilerin midelerinde 50 kapsül uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar sonucunda;

İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 41 yaşındaki S.C., 35 yaşındaki R.B.C. ve 28 yaşındaki G.M. yakalandı ve yapılan aramalarda S.C. ve R.B.C.'nin Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenelerinde mide kısımlarında 50 adet kapsül şeklinde 554 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

