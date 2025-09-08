Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısı 474 bin 18 olarak açıklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandığını belirtti. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.