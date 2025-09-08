Ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısı 474 bin 18 olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ülkesine geri dönüş yapan Suriyeli’lere ilişkin resmi rakamları açıkladı. 
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandığını belirtti. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

