Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

Sarız Belediyesi’nde çalışan Ülkü Ocakları Sarız İlçe Başkanı Mustafa İnce’nin iddiaya göre işe düzenli gelmediği gerekçesiyle Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak tarafından işine son verildi. Bunun üzerine Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik ve beraberindeki grup Sarız İlçe Belediye Binasına gitti. Büyüyen tartışma ikili arasında kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Belediye Muhasebe Müdürü Osman Akpınar yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken Başkan Bayrak ifade vermek üzere emniyete gitti.

Öte yandan olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.