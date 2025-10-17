  • Haberler
  • Gündem
  • Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Yağmur'dan Ankara Ziyareti

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Yağmur'dan Ankara Ziyareti

İl Başkanı Halit Yağmur, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı makamlarında ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Yağmur'dan Ankara Ziyareti

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, Ankara’da Önemli ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığına ait 2025 yılı faaliyet raporları hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hem de Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a takdim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan Şehrin Takımına 'Tam Destek'
Başkan Büyükkılıç'tan Şehrin Takımına 'Tam Destek'
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı Refik Karakuzay, Değişim İçin Adaylığını Açıkladı
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı Refik Karakuzay, Değişim İçin Adaylığını Açıkladı
Tarem'de Altıncı Dönem Hazırlığı
Tarem'de Altıncı Dönem Hazırlığı
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Esnafıyla buluştu
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Esnafıyla buluştu
ASPİLSAN Enerji, IDESE'25'te Yenilikçi Çözümlerini Tanıtıyor
ASPİLSAN Enerji, IDESE’25’te Yenilikçi Çözümlerini Tanıtıyor
Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi Yenilendi ve Hizmete Açıldı
Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi Yenilendi ve Hizmete Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!