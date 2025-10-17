Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Yağmur'dan Ankara Ziyareti
İl Başkanı Halit Yağmur, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı makamlarında ziyaret etti.
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, Ankara’da Önemli ziyaretlerde bulundu.
Ziyaret kapsamında, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığına ait 2025 yılı faaliyet raporları hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hem de Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a takdim edildi.