Ülkü Ocakları'nda İsa Yusuf Alptekin anlatıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığında, İsa Yusuf Alptekin'in vefatının 27. Yıldönümü dolayısıyla İsa Yusuf Alptekin ve Doğu Türkistan Davası adlı seminer düzenlendi.

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  • 21.12.2022 11:11
  • Güncelleme: 21.12.2022 11:43
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Ülkü Ocakları'nda İsa Yusuf Alptekin anlatıldı
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığında, İsa Yusuf Alptekin’in vefatının 27. Yıldönümü dolayısıyla "İsa Yusuf Alptekin ve Doğu Türkistan Davası" adlı seminer düzenlendi.

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen seminere Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler, Dr. Hakan Küçük, Türk Eğitim Sen Talas Temsilcisi Veli Doğan, Ülkü Ocakları İl Yöneticileri, Ülkü Ocakları Ortaöğretim, Üniversite ve Asena Teskilatları’ndan çok sayıda öğrenci katıldı. Doğu Türkistanlı Kanaat önderlerinden Kul Ahmet Cantürk’ün konuşmacı olduğu seminerde "İsa Yusuf Alptekin ve Doğu Türkistan Davası" ele alındı.

İsa Yusuf Alptekin’in Doğu Türkistan davasına bakışı ve düşünceleri hakkında bilgi veren Kul Ahmet Cantürk, İsa Yusuf Alptekin’in Doğu Türkistan davasının tek lideri ve sembol ismi olduğunu dile getirerek "O tam bir Türk-İslam medeniyeti âşığıdır, Hak âşığıdır ve hayatı boyunca verdiği mücadelede, her davranışında, her konuşmasında bunu açıkça görmek mümkün. Onun yaşadığı dönemde dünyadaki Türklerin, Türkiye hariç hepsi esaret altındaydı ve bizlere verdiği öğütlerde her daim yapılması gereken en önemli şey, gençlere iman duygusu vermek ve İslam’ı öğretmek oldu. Yine teşkilatlarda yaptığı konuşmalarda gençlere tarihi öğretmek tavsiyesinde bulunur ve "Tarihini öğrenen kimse, başta gençlerimiz olmak üzere, komünizmin aldatmalarına itibar etmeyecektir. Esir kardeşlerimizin durumunu anlatmak, onları dünyaya tanıtmak lazımdır. Çünkü onlar zulmün pençesinde kıvranmaktalar. Türkiye’deki kardeşlerimizin esir kardeşlerinin durumunu bilmesi lazım. Elinden bir şey gelmese de, kurtulmaları için dua eder” derdi" ifadelerini kullandı.

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İHA

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