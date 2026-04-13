  • Ülkü Ocakları'ndan Akkışla Okullarında Diş ve Göz Taraması

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Akkışla İlçe Başkanlığı ile koordineli şekilde, eğitim gören öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla ilçedeki okulda göz ve diş taraması gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen tarama kapsamında öğrencilerin göz sağlığı ve ağız-diş sağlığı kontrolleri yapılarak olası görme bozuklukları ve diş sağlığı sorunlarının erken teşhis edilmesi hedeflendi.

Yapılan göz ve diş taramaları, çocukların eğitim hayatındaki başarısını doğrudan etkileyen sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Erken yaşta fark edilen görme ve diş problemleri, öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de genel sağlıklarını olumlu yönde desteklemektedir.

Ülkü Ocakları, geleceğimizin teminatı olan çocukların yalnızca fikri gelişiminde değil, sağlık ve sosyal alanlarda da yanında olmaya devam ederek, sadece fikirde değil hizmette de sorumluluk almaya kararlılıkla devam etmektedir.

 

 

Haber Merkezi

