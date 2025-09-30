Ülkü Ocakları'ndan Kudüs Paneli

Ülkü Ocakları, Kudüs'ün tarihi ve kültürel önemini vurgulamak amacıyla düzenleyeceği paneli 2 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Melikgazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirecek. Etkinlik, gençlerin Kudüs konusundaki bilgi birikimlerini artırmayı ve bu kutsal şehrin değerini anlamalarını sağlamayı hedefliyor.

Panelde, alanında uzman konuşmacılar, Kudüs’ün İslam dünyasındaki yeri, tarihi süreçteki gelişmeler ve günümüzdeki durumu hakkında bilgiler paylaşacak. Katılımcılar, Kudüs'ün sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir inanç ve kültür merkezi olduğunu vurgulayacak.

Yapılacak konuşmalarda, Kudüs'ün tarihi kimliği ve Müslümanlar için taşıdığı anlam üzerinde durulacak. Ayrıca, gençlerin bu konuda nasıl bir rol üstlenebileceği ve Kudüs’ün korunması için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunulacak.

Etkinliğin, katılımcılardan büyük ilgi görmesi bekleniyor ve gençlerin Kudüs konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Ülkü Ocakları, bu tür panellerle gençlerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmeyi sürdürecek.


???? Tarih: 2 Ekim 2025, Perşembe
???? Saat: 19.00
???? Yer: Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu
Ozan Arif KARADEMİR
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı
Basın Yayın, Sosyal Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
İletişim: 0531 625 9000
 

Etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve gençlerin Kudüs konusundaki farkındalığını artırmayı başardı. Ülkü Ocakları, bu tür panellerle gençlerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi

