Ülkü Ocakları'ndan Kudüs Paneli

Panelde, alanında uzman konuşmacılar, Kudüs’ün İslam dünyasındaki yeri, tarihi süreçteki gelişmeler ve günümüzdeki durumu hakkında bilgiler paylaşacak. Katılımcılar, Kudüs'ün sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir inanç ve kültür merkezi olduğunu vurgulayacak.

Yapılacak konuşmalarda, Kudüs'ün tarihi kimliği ve Müslümanlar için taşıdığı anlam üzerinde durulacak. Ayrıca, gençlerin bu konuda nasıl bir rol üstlenebileceği ve Kudüs’ün korunması için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunulacak.

Etkinliğin, katılımcılardan büyük ilgi görmesi bekleniyor ve gençlerin Kudüs konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Ülkü Ocakları, bu tür panellerle gençlerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmeyi sürdürecek.



???? Tarih: 2 Ekim 2025, Perşembe

???? Saat: 19.00

???? Yer: Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu

Ozan Arif KARADEMİR

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı

Basın Yayın, Sosyal Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

İletişim: 0531 625 9000



