Ülkü Ocakları'ndan Öğrencilere Kırtasiye ve Çanta Desteği

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. İl genelinde ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere çanta ve kırtasiye setleri ulaştırıldı.

“Bir kalemin ucunda, bir defterin sayfasında geleceğin umudu saklıdır” anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, öğrencilere çantalarının yanı sıra defter, kalem, silgi, boya seti ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizler için en kıymetli yatırım, çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırımdır. Onların gözlerindeki ışık, yarınlarımızın teminatıdır. Bugün verdiğimiz her çanta, her defter ve her kalem; aslında geleceğe atılmış bir adımdır. Çocuklarımızın tebessümüne ortak olabilmek, onların eğitim yolculuklarında yanlarında durabilmek bizim için büyük bir gurur ve onurdur. Gelecek; ancak bilgiyle, emekle ve umutla inşa edilecektir. Ülkü Ocakları olarak biz, bu inşanın daima en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

Gerçekleştirilen dağıtımlar, aileler ve öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

