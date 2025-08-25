  • Haberler
  • Gündem
  • Ülkü Ocakları'ndan Önemli Bir Adım: Türkofobi İzleme Merkezi Kuruluyor

Ülkü Ocakları'ndan Önemli Bir Adım: Türkofobi İzleme Merkezi Kuruluyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik artan önyargı ve adaletsizliklere dikkat çekerek, 'Türkofobi İzleme Merkezi çok yakında faaliyetlerine başlayacaktır' açıklamasında bulundu.

Ülkü Ocakları'ndan Önemli Bir Adım: Türkofobi İzleme Merkezi Kuruluyor
Mustafa YAĞMUR
Mustafa YAĞMUR

Yıldırım, Türkofobi İzleme Merkezi'nin kuruluşunu duyururken, Türk milletinin yalnızca Anadolu'da değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan büyük bir aile olduğunu vurguladı. Farklı ülkelerde Türk kimliğine karşı artan önyargılar, dışlayıcı tutumlar ve haksızlıkların yaşandığını belirten Yıldırım, bu durumu yok saymayacaklarını ifade etti.

 "Haksızlıkları Yok Saymayacağız"

Yıldırım, Türkofobi İzleme Merkezi'nin bir hafıza, takip mekanizması ve çözüm adresi olacağını belirtti. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk gençlerine ve ailelerine seslenerek, "Asla yalnız değilsiniz. Karşılaştığınız her sorun bizim sorunumuzdur" dedi. Türk kimliğiyle var olan tüm kardeşlerin yaşadığı haksızlıkların, Ülkü Ocakları'nın mücadelesi olduğunu vurguladı.

Devlet Bahçeli'nin Yol Göstericiliği

Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğine de dikkat çeken Yıldırım, "Ülkü Ocakları, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her köşesindeki Türklerin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı. Türkofobi İzleme Merkezi’nin, Türk’ün hakkını savunan bir ses, kimliğini koruyan bir siper ve gençler için yeni bir ufuk olacağını belirtti.

Yıldırım, Türkofobi İzleme Merkezi'nin çok yakında faaliyete geçeceğini müjdeledi.

Haber Merkezi
Mustafa YAĞMUR

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek'ten otelcilere teşekkür
Vali Çiçek’ten otelcilere teşekkür
Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u doldu
Minik sporculara, 'Sporcularda Sağlıklı Beslenme' semineri
Minik sporculara, “Sporcularda Sağlıklı Beslenme” semineri
7 Ayda yaklaşık 42 milyarlık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
7 Ayda yaklaşık 42 milyarlık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Milletvekili Böhürler'den 'Sahaflar Çarşısı' ve Gelinlik Evi'ne tam not
Milletvekili Böhürler'den 'Sahaflar Çarşısı' ve Gelinlik Evi'ne tam not
'Zafer Haftası' Talas'ta Rock Konseri ile Başladı
'Zafer Haftası' Talas'ta Rock Konseri ile Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!