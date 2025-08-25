Ülkü Ocakları'ndan Önemli Bir Adım: Türkofobi İzleme Merkezi Kuruluyor

Yıldırım, Türkofobi İzleme Merkezi'nin kuruluşunu duyururken, Türk milletinin yalnızca Anadolu'da değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan büyük bir aile olduğunu vurguladı. Farklı ülkelerde Türk kimliğine karşı artan önyargılar, dışlayıcı tutumlar ve haksızlıkların yaşandığını belirten Yıldırım, bu durumu yok saymayacaklarını ifade etti.

"Haksızlıkları Yok Saymayacağız"

Yıldırım, Türkofobi İzleme Merkezi'nin bir hafıza, takip mekanizması ve çözüm adresi olacağını belirtti. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk gençlerine ve ailelerine seslenerek, "Asla yalnız değilsiniz. Karşılaştığınız her sorun bizim sorunumuzdur" dedi. Türk kimliğiyle var olan tüm kardeşlerin yaşadığı haksızlıkların, Ülkü Ocakları'nın mücadelesi olduğunu vurguladı.

Devlet Bahçeli'nin Yol Göstericiliği

Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğine de dikkat çeken Yıldırım, "Ülkü Ocakları, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her köşesindeki Türklerin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı. Türkofobi İzleme Merkezi’nin, Türk’ün hakkını savunan bir ses, kimliğini koruyan bir siper ve gençler için yeni bir ufuk olacağını belirtti.

Yıldırım, Türkofobi İzleme Merkezi'nin çok yakında faaliyete geçeceğini müjdeledi.