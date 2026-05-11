Ülkü Ocakları 'Türkün Türküsü' Konseri'nde bir araya geldi

Gecede birbirinden değerli yarışmacılar sahne alırken, milli ve manevi değerlerimizin türkülerle buluştuğu program izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmaya katılan tüm gençler sergiledikleri performanslarla takdir toplarken, jüri üyeleri de değerlendirmeleriyle programa önemli katkı sundu. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Mustafa Altunkaynak, Alperen Kekilli ve Ahmet Öngel yer aldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Halit Yağmur, “Ülkü Ocakları olarak Türk milletinin kültürünü, sanatını ve milli ruhunu yaşatacak her çalışmanın destekçisi olmaya devam ediyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türk’ün Türküsü Ses Yarışması’nda genç kardeşlerimizin ortaya koyduğu performans bizleri gururlandırmıştır. Türk milletinin sesi olan türkülerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biridir” dedi.