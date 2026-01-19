Ülkü Ocaklarından Türk Gençlerine Sağlık Taraması

Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 2.000 öğrencinin göz ve diş sağlığı taraması gerçekleştirilmiş, yapılan muayeneler sonucunda sağlık desteğine ihtiyaç duyduğu tespit edilen öğrencilerle ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Özellikle maddiyata erişimi kısıtlı olan evlatlarımız başta olmak üzere, tedavi ihtiyacı bulunan öğrencilerimizin tedavi süreçlerinin Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından karşılanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, şu ifadelere yer verdi:

“Biz Ülkü Ocakları olarak Türk gençliğini yalnızca fikri yönden değil, aynı zamanda bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamayı asli görev kabul ediyoruz. Kayseri’nin merkezinden en ücra ilçesine kadar hiçbir evladımızı geride bırakmadan çalışıyoruz. Tedaviye ihtiyacı olan ve tedavi olmak isteyen hiçbir evladımızı yalnız bırakmayacağız.”

Kayseri genelinde okul okul yürütülen bu çalışmalar, Ülkü Ocakları’nın sahada, milletin içinde ve gençliğin yanında olduğunun açık bir göstergesi olmuştur. Yorulmadan, yılmadan ve bıkmadan sürdürülen sağlık taramaları; Türk gençliğine duyulan inancın ve sorumluluğun somut bir tezahürü olarak dikkat çekmiştir.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, imkânları kısıtlı olan evlatlarımızın her zaman yanında olmaya ve Türk gençliği için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyurur.