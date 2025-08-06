Ulu Çınarlar Korosu: Geçmişi Türkülerle Yaşatıyor

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, yalnızca bir bakım alanı olmanın ötesinde, yaş almış bireylerin sosyal hayata yeniden katıldığı, üretkenliklerini sürdürebildiği bir yaşam merkezi olarak öne çıkıyor. Merkez, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmetler sunuyor.

Ulu Çınarlar Korosu'nun Performansı

Ulu Çınarlar Korosu, Türk Halk Müziği repertuvarıyla Kayseri ve Anadolu’nun zengin müzik kültürünü sahneye taşıyor. Koronun yaşlı üyeleri, geçmişten gelen ezgileri seslendirerek, dinleyicilere nostaljik anlar yaşatıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkez, sohbet odaları, fizik tedavi ünitesi, okuma salonları ve müzik ile resim odaları gibi çeşitli alanlarla donatılmıştır. Ayrıca, psikolojik destek hizmetleri ve uğraş terapileri sunarak yaşlı bireylerin ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Kayseri’de yaşlılara yönelik örnek bir model oluşturarak, dayanışma ve kültür merkezi olarak önem kazanmaktadır. Ulu Çınarlar Korosu, bu merkezin sesi ve yaşayan hafızası olarak sahnede büyük bir beğeni topluyor.

Bu proje, yaşlı bireylerin topluma katkı sağlama ve kendilerini değerli hissetmelerine olanak tanırken, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına da katkıda bulunuyor.