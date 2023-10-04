Ulu çınarlara özel tiyatro etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ulu Çınarlar Konser ve Tiyatro Etkinliği düzenlendi. Muhteşem etkinlikte yaşlılar ve aileleri doyasıya bir gece yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ile ulu çınarlar ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, ulu çınarlara, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını iletti.

Öztürk, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı hizmet veren huzurevimiz ve aynı zamanda Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam merkezimizde bizim misafirlerimiz güzel etkinlikler hazırladılar. Bunun için de güzel bir heyecan vardı ve uzun zamandan beri hazırlıklar devam etti. Emeği geçen başta daire başkanımız, ilgili tesisimizin sorumlu müdiresi, huzur evimizin müdürü ve diğer personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İyi ki varsınız”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Öztürk, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere sağlanan desteklerden söz etti. Öztürk, gönül belediyeceliğinin en güzel örneklerini verdiklerinin altını çizerek, “Bu işi dua için yapıyoruz. Dua aldığımıza eminiz, bizler de sizlere dua ediyoruz. İyi ki varsınız. Biz sizleri geçmişimizin bizlere bir köprüsü, geçmişimizin bugüne aktarılması ve bugünden de geleceğe sizlerin tecrübesiyle yürüyeceğimiz bir projektör olarak görüyoruz. Ellerinizden saygı, sevgi ve muhabbetle öperek bu akşamın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşlılar da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde verdiği destek ve imkânlardan dolayı teşekkür ettiler.

Duygulandıran tiyatro gösterisi

Konuşmaların ardından ilk olarak ulu çınarlar tarafından tiyatro gösterisi düzenlendi. Yaşlıların tiyatro performansı salondaki misafirleri duygulandırırken, oyun büyük beğeni aldı.

Ulu Çınarlar Korosu, kulakların pasını sildi

Tiyatro oyunun ardından Orkestra Şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu ‘Ulu Çınarlar Korosu’ muhteşem bir konser verdi.

Kayseri türkülerinin yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren ve dinleyenlerden tam not alan koro, sık sık salondaki kalabalık tarafından alkışlandı.