Ulu Çınarların sıcak yuvası yenileniyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin çatısını yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan huzurevinin 780 metrekarelik çatı alanındaki yenileme çalışmasının 7 günde tamamlanması planlanıyor.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yediden yetmişe tüm vatandaşlara yönelik hizmetleri kapsamında şehrin ulu çınarlarına yönelik gönül belediyeciliği hizmetleri veren tesislerinin bakım onarım faaliyetlerini de aksatmıyor.
Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nin çatısında yenileme çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında huzurevinin 780 metrekarelik çatı alanında 7 gün sürecek tamir tadilat işlemleri yapılacak.
Çalışmaya dair bilgiler veren Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’mizin çatı tamiratına başlamış bulunuyoruz. İnşallah 7 gün gibi kısa bir sürede burasının tamir tadilatını bitireceğiz. 780 metrekare çatı alanımızın komple membran değişimini, panel değişimini yapıp daha huzurlu daha güvenli bir şekilde huzurevi sakinlerimize teslim etmiş olacağız. Bize desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz. Durmak yok, koşmaya devam diyoruz” şeklinde konuştu.
Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte şehrin ulu çınarlarının Büyükşehir Belediyesi’nin kanatları altında yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürdükleri sıcak yuvaları daha güvenli hale getirilmiş olacak.