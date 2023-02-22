Ulukışla'dan deprem bölgesine seyyar tuvalet

Niğde'nin Ulukışla ilçe Kaymakamlığı deprem bölgesine gönderilmek üzere Meslek Lisesi öğretmenleri tarafından seyyar tuvalet yapıldı.

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  • 22.02.2023 12:37
  • Güncelleme: 22.02.2023 12:37
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Ulukışla'dan deprem bölgesine seyyar tuvalet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’nin Ulukışla ilçe Kaymakamlığı deprem bölgesine gönderilmek üzere Meslek Lisesi öğretmenleri tarafından seyyar tuvalet yapıldı.

Ulukışla Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam önderliğinde Ulukışla Mesleki Anadolu Lisesi Öğretmenleri tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere seyyar tuvalet imalatı yapılıyor. Bugüne kadar deprem bölgesine toplam 25 adet seyyar tuvalet gönderildi. Halen üretimleri devam eden tuvaletler üretimleri için ihtiyaç duyulan malzemeler Ulukışla Kaymakamlığı ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından temin ediliyor. Seyyar tuvalet üretiminde Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri depremzedelere bir nebze faydalarının dokunması dan mutlu olduklarını ilettiler. Kaymakam Uğur Muzaffer Çam ise depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları istikametinde depremin ilk gününden itibaren halkımızla el ele vererek Kaymakamlık ve Ulukışla Belediyesi koordinesinde gıda, erzak ve giyecek yardımları gönderdiklerini şimdi ise deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan seyyar tuvalet üretimi yaparak deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
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