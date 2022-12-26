Ulukışla ilçesinde ekmek fırını açıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Belediye Halk Ekmek Fırını açıldı.

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  • 26.12.2022 15:01
  • Güncelleme: 26.12.2022 15:01
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Ulukışla ilçesinde ekmek fırını açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde Belediye Halk Ekmek Fırını açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde hizmet vermeye başlayan fırında,200 gram ekmek 2,50 liradan satılacak. Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, ilçe sakinleri için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti. Vatandaşlara ucuz ve kaliteli ekmek üreteceklerini ifade eden Uğurlu, "Modern şekilde kurulan fırında, son kontroller yapılarak ilk deneme üretimi gerçekleştirildi. Hijyenik ortamda günlük 2binekmeküretilecek. Fırın, vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Halkımıza ucuz ve kaliteli ekmek ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz .Amacımız her alanda vatandaşlarımıza faydalı hizmet sağlamak. Fırınımızın hizmete sunulmasında emeği geçen belediye meclisimize ve tüm personelimize teşekkür ederiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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