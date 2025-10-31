Ulusal Kırmızı Et Konseyi, et fiyatlarını açıkladı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi(UKON) yağsız dana eti ve yağsız kuzu eti ortalama fiyatlarının yer aldığı haftalık bültenini yayınladı. Kombinalardan ve kesimhanelerden alınan fiyatlar, bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Buna göre Kayseri’nin de yer aldığı İç Anadolu Bölgesi’nde ‘dana bıçak yağsız et’ kilogram fiyatı ortalama 468,20 TL iken ‘kuzu bıçak yağsız et’ kilogram fiyatı ortalama 496,70 TL olarak açıklandı.

Geçen hafta UKON tarafından yayınlanan verilere göre ‘dana bıçak yağsız et’ kilogram fiyatı ortalama 469,40 TL, ‘kuzu bıçak yağsız et’ kilogram fiyatı ise ortalama 496,70 TL olarak açıklanmıştı.