Ulusal Kırmızı Et Konseyi, güncel et fiyatlarını açıkladı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi(UKON) yağsız dana eti ve yağsız kuzu eti ortalama fiyatlarının yer aldığı haftalık bültenini yayınladı. Kombinalardan ve kesimhanelerden alınan fiyatlar, bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Buna göre Kayseri’nin de yer aldığı İç Anadolu Bölgesi’nde ‘dana bıçak yağsız et’ kilogram fiyatı ortalama 551,20 TL iken ‘kuzu bıçak yağsız et’ kilogram fiyatı ortalama 515,60 TL olarak açıklandı.

Geçen hafta UKON tarafından 20 Kasım 2025 tarihinde yayınlanan verilere göre ‘dana bıçak yağsız et’ kilogram fiyatı ortalama 502,50 TL, ‘kuzu bıçak yağsız et’ kilogram fiyatı ise ortalama 494,50 TL olarak açıklanmıştı.