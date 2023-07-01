Uluslararası öğrenciler bayramlaşma programında buluştular

Bayramlaşma Programına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, akademiye devam eden öğrenciler, aileleri ve eğitimciler katıldı.

Bayramlaşma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, yıllardır YTB ile birlikte Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programlarını yürüttüklerini ve 10 yıldır Kayseri’de okuyan binlerce öğrenci ile sürekli bir arada olmaya değişik vesilelerle bir araya gelmeye gayret ettiklerini belirtti. Zamanında Kayseri’de kendileri ile bir şekilde diyalog kurduğumuz, akademimize devam eden öğrencilerin daha sonra gittiğimiz ülkelerde adeta Türkiye’nin tanıtımı için çalışan gönüllü elçiler haline geldiklerini bizzat gördüklerini anlattı. Dursun konuşmasında öğrencilerin bayramlarını tebrik etti ve programa katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da çeşitli ülkelerden ülkemizde bulunan öğrencileri ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Müslümanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bayramlaşmaya ve bu vesileyle kaynaşmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Yalçın konuşmasında daha sonra hem bizlerin hem de burada bulunan yabancı öğrencilerin en büyük şansının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya beşten büyüktür sözleri olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanımızın aslında sadece Türkiye adına değil tüm diğer ülkeler adına bu söylemi dile getirdiğini ve hem ülkemiz hem de tüm dünya açısından bu söylemin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Ülkelerine gittiklerinde dünya beşten büyüktür ilkesi ile ve tüm dünyadaki mazlumların hakkını savunmak amacıyla çalışıp bu sorumluluğu hissedeceklerine inandığını belirterek öğrencilerin bayramlarını tebrik etti.

Programda daha sonra selamlama konuşması yapmak üzere AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı kürsüye geldi. Murat Cahid Cıngı uzun yıllar ülkemizin gerek Afrika’da gerekse diğer coğrafyalarla ilgisinin olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu önemli boşluğu görerek himayelerinde kurulan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar kurumunun kurulması ile bu durumun değiştiğini ifade etti. Bu kurumumuz ve Medeniyetin Burçları Derneği gibi yerel derneklerle iş birliği ile birçok önemli işe imza attığını belirtti. Bunun en güzel misalinin de burada yaşandığını ve onlarca ülkeye mensup öğrencinin bir Kurban Bayramı gününde Kayseri gibi kadim bir geçmişe sahip bir şehirde bir araya gelmesinin kendisini duygulandırdığını ifade etti. Artık bu şekilde zalimlere karşı mazlumların yanında ortak hareket eden yumuşak bir güç haline gelindiğine ve bundan sonraki yıllarda daha güzel bir dünya inşa etmeye vesile olacağına vurgu yaptı. Murat Cahid Cıngı, Cenab-ı Hakkın yollarını açık etmesini ve birlik ve beraberliği daim etmesi dilekleriyle konuşmasını tamamladı.