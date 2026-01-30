Uluslararası Aşıklar Şöleni, Kayseri'ye Renk Katacak

Düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile kadim kent Kayseri’nin kültür sanat hayatını daima canlı tutan, kentin kültür sanat birikimine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarma gayretini sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı olan Kayseri’de, kültür sanat etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliğinde Kayseri 4. Uluslararası Âşıklar Şöleni düzenleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salon’da düzenlenecek ve Kayserililere unutulmaz bir akşam yaşatacak şölene 7 şehir ve 5 ülkeden âşıklar katılacak.

Kayseri 4. Uluslararası Âşıklar Şöleni’ne Kayseri’den Âşık Gulfani, Halil Daylak, Ozan Köroğlu, İhsan Karakuş, Dost Cemali, Duran Aydın ve Ozan Avşaroğlu katılacak. Farklı illerden 8 halk ozanının daha katılacağı şölende Osmaniye’den Âşık Gül Ahmet Yiğit ve Âşık Abdullah Gizlice, Kars’tan Âşık Maksut Feryadi, Gümüşhane’den Âşık Kul Nuri, Erzurum’dan Âşık Temel Turabi ve Âşık Rahim Sağlam, Konya’dan Yağız Ozan ve Adana’dan Âşık Yemliha sazları ve sözleri ile katılımcıları mest edecek.

Türk Cumhuriyetleri’nden de halk ozanlarının sanatlarını sergileyeceği şölene Azerbaycan’dan Şergiye Zengilanlı, Karakalpakistan’dan Artur Utegenov, Özbekistan’dan Mubarek Palvasheva, Kırgizistan’dan Tumar Nurakova, Kazakistan’dan Malika Aldamzharova katılacak.

2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı Kayseri, 4. Uluslararası Âşıklar Şöleni ile unutulmaz bir akşam yaşayacak.