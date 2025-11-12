Uluslararası doğrudan yatırım 9 ayda yüzde 45 arttı

Verilere göre; UDY hacmi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 artarak 11,4 milyar dolara ulaştı. Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırım tutarı 15,3 milyar dolar olarak kayda geçti.

Ocak-Ekim döneminde ülkeye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda birinci sırada yer aldı. Kazakistan ikinci, Lüksemburg ise üçüncü sırada yer alırken bu ülkeleri de Almanya, ABD, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), İsviçre, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya takip etti.

Toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 34’lük oranla en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu. Sektörel bazda sıralamalar incelendiğinde yüzde 30 ile imalat sektörü ikinci sırada, bilgi ve iletişim sektörüyse yüzde 14’lük payla üçüncü sırada yer aldı.

Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferası’nın Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporu’na 2025’in ilk 6 ayında küresel doğrudan yatırımlar yüzde 3 düşerken Türkiye’de yüzde 29 artış gösterdi.