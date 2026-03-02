Uluslararası Erciyes Dağ Kayağı Yarışları sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Erciyes Dağ Kayağı Yarışları, ödül töreniyle tamamlandı.

Uluslararası Erciyes Dağ Kayağı Yarışları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. organizasyonuyla tamamlandı. Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 100 yarışmacının katıldığı organizasyonda; büyük erkekler, büyük kadınlar, U20 erkekler, U18 erkekler, U18 kadınlar, U16 erkekler, U16 kadınlar, U14 erkekler ve U14 kadınlar kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Erciyes Kayak Merkezi’nde zirvede gerçekleştirilen yarışlarda sporcular; hız, teknik ve dayanıklılıklarını sergiledi. Erciyes’in zorlu parkurlarında gerçekleşen yarışlar, uluslararası sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, organizasyon muhteşem bir ödül töreniyle sona erdi.

Ödül törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz da katıldı.