Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk'ten Göktürk Ömer Çakır'a Sert Tepki

Berk, "Bu ülkede Kürt, Türk, Boşnak, Arap, Çerkes, Laz gibi tüm milletlerin huzur ve kardeşliğini sabote etmek için durmaksızın çalışanlar, asla başarılı olamayacaklar," dedi.

Berk, Çakır'ın daha önce de benzer açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Bu terbiyesiz, seviyesiz adam sistemli bir şekilde hakaret etmeye devam ediyor. Ama biz adama haddini bildirmesini biliriz," ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı ve Cem Kanıbir gibi isimlere hukuk önünde hesap sorduklarını hatırlatan Berk, "Senden de soracağız," dedi.

Berk, "Devlet var, hukuk var. Biz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olmaya, kardeş olmaya, vatansever olmaya devam edeceğiz," vurgusunu yaptı.

Son olarak, "Türk ol, Arap ol, Kürt ol, Boşnak, Laz, Çerkes ol, Alevi, Sünni, Şii ol, ama piç olma. Biz toplum olarak it taşlamayız, başına taş düşerse bizden bilme," diyerek sözlerini tamamladı.