Uluslararası Öğrenci Akademisi dersleri iftar ile başladı

İftar ve açılış dersi Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’de (KCETAŞ) gerçekleştirildi.

Programa eski dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, Uluslararası Öğrenciler Akademisinde ders veren çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve 200’den fazla Türkiye’de öğrenimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenci katıldı. Programda, öğrencilerin hep birlikte iftar etmelerinin ardından Kur’an tilaveti ve dua gerçekleştirildi.

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, iftar sonrası konferans salonunda yaptığı açılış konuşmasında, yıllardır yabancı uyruklu öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi.

Ali Dursun yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Medeniyetin Burçları Derneği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ortak olarak 11 yıldır Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni Kayseri'de yapıyoruz. Bu sene de farklı kategorilerde; İhtisas, kültür, sanat, spor ve Türkiye seminerleri gibi farklı 15 kategoride ders açtık. İnşallah sıkıntısız sağ salim bu programları bu yıl da bitireceğiz." dedi.

AÇILIŞ DERSİ TANER YILDIZ VE REKTÖRLERDEN KONU “KENDİNİ BİLMEK”

Açılış derslerinin ilkini Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa verdi. Karamustafa konuşmasında, “Kendini bilmek” denilince neyin anlaşılmasını gerektiğini kendi tecrübelerinden de çeşitli aktarımlar yaparak anlattı. İnsanın sadece fiziksel unsurlardan oluşmadığını ve insanın bir de ruh alemi olduğunu vurgulayarak psikolojinin bu üç alanı da incelediğine dikkat çekti. Bunlardan birinin biyolojik psikoloji, diğerinin sosyal psikoloji olduğunu ve bu alanında beynimizle ilgili işleyişleri incelediğini belirterek beynimizin birçok beceriyi birlikte yapabilmemizi sağladığını vurguladı.

Karamustafa konuşmasında, bir diğer alanın ise klinik psikolojiyi ilgilendiren sahalar olduğunu ifade etti. Kendini bilen insanın Rabbini bileceğini, kendini bilen insanın aynı zamanda kendiyle barışık ve tevazu sahibi insan olacağını belirtti. Kendini ve Rabbini bilen insanın dünyada neden var olduğunu bileceğini ve hayatın ve varlığın sebebini idrak eden insanın da bu dünyada huzurlu ve mutlu olacağının altını çizdi.

Açılış dersinin diğer konuşmacısı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’da konuşmasında “Kendini bilmek” konusunda insanın maddi ve manevi boyutuna dikkat çekti. Kendini bilmek konusunda insanın kendi kültür ve tarihinin bilgisine sahip olmanın, bu birikimlere sahip olmanın özümsemiş olmanın, araştırmış olmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Maddi alanda çalışanların da aslında bunların temelinde de manevi değerlerin çok üst düzeyde yer tuttuğunu belirtti. Özellikle tarihini bilmenin kendini bilme yolunda çok önemli bir hedef olduğunu ifade etti. İnsan için kendini bilmenin en önemli yönlerinden birisinin karşısındakini anlayabilmesi olduğunu vurguladı. Karşı tarafı anlamanın daha fazla araştırmaya daha fazla çalışmaya vesile olacağını ifade etti. Günümüzde insanın kendi kendini dinleyeceği zamanın giderek azaldığını ve teknolojinin imkanlarının insanların kendi kendini dinlemesini, kendine ayıracağı zamanları azalttığını belirterek, kişinin kendi kendini muhasebeye çekmesinin önemine vurgu yaptı. Çeşitli kaynaklardan araştırarak bazı konuları özümsemek gerektiğini belirtti. Altun konuşmasında öğrencilere hayatında yaşadığı tecrübelerden bahsederek özellikle karşısındakini anlayabilmenin sorunları çözebilmenin en önemli şartı olduğunu vurguladı. Öğrenmenin de hayat boyu ve her zaman devam etmesi gereken çok önemli bir aktivite olduğunun altını çizdi.

TANER YILDIZ’DAN ANLAMLI MESAJLAR

Uluslararası Öğrenciler Akademisi açılış dersinin bir diğer misafiri Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız oldu. Yıldız konuşmasında, Ramazan ayının tebrik ederek kişinin insanı kamil olmayı hedefine koyması gerektiğini vurguladı. Taner Yıldız başarı ile ilgili konular üzerinde durarak başarı kavramının da farklı değerlendirilmesi gerektiğini, başarının sadece akademik başarı olarak görülmesinin yanlışlığına vurgu yaptı. Nice başarısız gibi gözüken insanın bir başka alanda kendini gösteren başarılı kimseler haline gelebildiğini ifade etti. Makam, mevki ve konumun üstünlük aracı olarak görülebilecek şeyler olmadığını, Cenab-ı Hakkın buyurduğu üzere üstünlüğün ancak takva da olduğunun bilincinde olunması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Taner Yıldız konuşmasında Allah’a inanan ancak yokmuş gibi davranan bir toplum olmamamız gerektiğinin altını çizdi. İnsanın varlıkta da yoklukta da aynı duruşu sergileyebilmesi gerektiğini, insanın kendisine doğru teşhis yapabilmesinin önemini ifade etti.

Açılış dersinin ardından öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 dönemi dersleri 15 ayrı branşta, 16 hafta devam edecek.