Uluslararası Öğrenci Akademisi, Türkiye Birincisi Oldu

Uluslararası Öğrenciler Akademisi açılış programı ve açılış dersi, KCETAŞ Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Açılış programına Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, çok sayıda öğrenci ve akademide ders veren hocalar katıldılar. Programın açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun gerçekleştirdi.

ALİ DURSUN: “ŞEHRİMİZ İÇİN BÜYÜR BİR GURUR”

Ali Dursun konuşmasında Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin Kayseri’deki faaliyetleri ve başarıları ile ilgili şunları kaydetti:

“Bugün burada sadece bir dönem açılışı yapmıyoruz. Dile kolay. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile omuz omuza verdiğimiz; tam 13 yıldır gururla, istikrarla ve başarıyla yürüttüğümüz bir geleneğin yeni sayfasını açıyoruz. Bizim bu 13 yıllık tecrübede akademimizin temeline koyduğumuz çok net bir felsefemiz var: ‘Tek kanatla kuş uçmaz.’ Evet, hamdolsun teknoloji kanadımız çok güçlü. Gençlerimiz bugün TEKNOFEST’lerde göğsümüzü kabartan dereceler alıyor, İHA projeleriyle mühendislik harikaları üretiyor. Ama biz diyoruz ki; Bir elinizde teknolojinin gücü varsa, diğer elinizde mutlaka tarih bilinci, diplomasi vizyonu ve kültür-sanatın inceliği de olmalı. Burada birinci iftihar tablomuz şudur: Biz, ‘Söz uçar, yazı kalır’ diyerek; öğrencilerimizin büyük emekle hazırladığı yüksek lisans ve doktora tezlerini raflarda bırakmıyor, onları kalıcı eserlere dönüştürüyoruz. Bugüne kadar özellikle Uluslararası İlişkiler, Tarih ve Kültür-Sanat alanlarında tam 20 kitap yayımladık. Birazdan takdimini yapacağımız bu eserler, akademimizin sadece bir okul değil; aynı zamanda ciddi bir fikir ve üretim merkezi olduğunun ispatıdır. İkinci iftihar tablomuz ise bu salonun rengidir. Bugün Kayseri’de kelimenin tam anlamıyla dünya buluşmuştur. Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan, 316 öğrencimiz bu çatı altında bir araya gelmiştir. Ve bu kardeşlerimiz, toplamda 955 program tercihi yaparak büyük bir rekora imza atmıştır. Altını özellikle çiziyorum: Bu rakamla Kayseri; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi metropolleri geride bırakarak Türkiye birincisi olmuştur. Gençlerimiz burada şunu söylemiştir: “Ben teknolojiyi de yöneteceğim, tarihimi de yazacağım, dünyayı da okuyacağım.” Bu 13 yıllık başarı hikâyesine omuz veren YTB’ye, Erciyes Üniversitemize, şehrimizin üniversitelerine, belediyelerimize ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kayseri halkına şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemimiz; yeni başarılara, yeni fikirlere ve yeni eserlere vesile olsun.”

AÇILIŞ DERSİNİ REKTÖR PROF. DR. FATİH ALTUN VERDİ

Açılış programında daha sonra açılış dersine geçildi. Açılış dersini Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun verdi. Altun öğrencilere özellikle Erciyes Üniversitesi gibi Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden birisinde olduklarını unutmamaları gerektiğinin altını çizerek, öğrenim hayatları ile ilgili öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Özellikle teknolojinin hızla geliştiği dünyada kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, kendi ana dillerinin yanında Türkçe’yi ve bununla birlikte alanları ile ilgili bir yabancı dili daha öğrenmelerinin önemine değindi. Giderek önemini artıran yapay zeka kullanımının da bundan sonra daha da artacağını bu yüzden bu konuda özellikle yoğunlaşmak gerektiğinin altını çizdi. Öğrencilerin ailelerinden uzakta bulunmanın zorluğunu yaşayabileceklerini bu yüzden aileleri ile olan irtibatlarını da koparmamalarını gerektiğinin altını çizerek aile bağlarının sıkı olmasının önemine vurgu yaptı.

Programın sonunda Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, yabancı uyruklu öğrenciler tarafından hazırlanan ve Medeniyetin Burçları Yayınları arasında çıkan kitaplardan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.